الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن احصائية قضايا المخدرات خلال الثلاثة اشهر من العام الحالي.





طرابلس 8 مايو 2018 ( وال ) - تواصل الإدارة العامة لمكافحة

المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية من خلال فروعها المنتشرة في

جميع المدن والمناطق الليبية بذل الجهود في مكافحة المخدرات والمؤثرات

العقلية .

وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية أن عدد القضايا المسجلة من

قبل الادارة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2018 بلغت (141) قضية

ووصل عدد المتهمين فيها إلى (187) متهم ، منهم ( 176 ) ليبي ، و( 4 ) عرب

، و (7) أجانب .

كما بينت الوزارة أن كمية مخدر الحشيش المضبوطة وصلت إلى (204 . 882 .

35) كيلو ، ومخدر الكوكايين الى (300) جرام ، بينما بلغ عدد الأقراص

المخدرة المضبوطة (28460) قرص ، وكمية الخمور المضبوطة (3502).

..(وال)..