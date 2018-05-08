الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن احصائية قضايا المخدرات خلال الثلاثة اشهر من العام الحالي.الثلاثاء ، 08-05-2018 - 14:57:00



طرابلس 8 مايو 2018 ( وال ) - تواصل الإدارة العامة لمكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية من خلال فروعها المنتشرة في
جميع المدن والمناطق الليبية بذل الجهود في مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية .
وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية أن عدد القضايا المسجلة من
قبل الادارة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2018 بلغت (141) قضية
ووصل عدد المتهمين فيها إلى (187) متهم ، منهم ( 176 ) ليبي ، و( 4 ) عرب
، و (7) أجانب .
كما بينت الوزارة أن كمية مخدر الحشيش المضبوطة وصلت إلى (204 . 882 .
35) كيلو ، ومخدر الكوكايين الى (300) جرام ، بينما بلغ عدد الأقراص
المخدرة المضبوطة (28460) قرص ، وكمية الخمور المضبوطة (3502).
..(وال)..

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