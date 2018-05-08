السلطات الألمانية : مقتل وإصابة ( 16 ) شخصاً في حادث تصادم قطارين بألمانيا .الثلاثاء ، 08-05-2018 - 14:50:00



برلين 8 مايو 2018 (وال) - أعلنت السلطات الألمانية أن شخصين لقيا حتفهما
وأصيب ( 14 ) آخرون إثر اصطدام قطار ركاب بآخر للبضائع جنوبي البلاد
اليوم الثلاثاء .
ونقلت مصادر اعلامية عن الشرطة الألمانية أن القتيلين هما سائق قطار
الركاب وإحدى الراكبات ، مشيرة إلى أن أحد المصابين يرقد في حالة خطيرة .
من جانبه ، قال المتحدث باسم شرطة منطقة (شوابيا) إن قطار الركاب كان
متوجها من مدينة "آوجسبورج" إلى مدينة "إنجولشتات" عندما اصطدم بقطار
البضائع بالقرب من إحدى المحطات في بلدة "آيشاخ" ، موضحا أن سائق قطار
البضائع لم يصب بأذى جراء الحادث ، فيما فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على
أسباب وملابسات الحادث.
...( وال )...

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