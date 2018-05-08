السلطات الألمانية : مقتل وإصابة ( 16 ) شخصاً في حادث تصادم قطارين بألمانيا .





برلين 8 مايو 2018 (وال) - أعلنت السلطات الألمانية أن شخصين لقيا حتفهما

وأصيب ( 14 ) آخرون إثر اصطدام قطار ركاب بآخر للبضائع جنوبي البلاد

اليوم الثلاثاء .

ونقلت مصادر اعلامية عن الشرطة الألمانية أن القتيلين هما سائق قطار

الركاب وإحدى الراكبات ، مشيرة إلى أن أحد المصابين يرقد في حالة خطيرة .

من جانبه ، قال المتحدث باسم شرطة منطقة (شوابيا) إن قطار الركاب كان

متوجها من مدينة "آوجسبورج" إلى مدينة "إنجولشتات" عندما اصطدم بقطار

البضائع بالقرب من إحدى المحطات في بلدة "آيشاخ" ، موضحا أن سائق قطار

البضائع لم يصب بأذى جراء الحادث ، فيما فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على

أسباب وملابسات الحادث.

...( وال )...