الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يؤكد تواصل التحقيق لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي على مفوضية الانتخابات.





طرابلس 8 مايو 2018 (وال) - أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني، "محمد السلاك"، أن لجنة التحقيق تواصل أعمالها المكثفة

لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي على المفوضية العليا للانتخابات، بمتابعة

مستمرة من رئيس المجلس الرئاسي وإشراف مباشر من وزير الداخلية.

وقال "السلاك" خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد بالمركز الإعلامي

برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إنه بالتوازي مع التحقيقات تم اتخاذ جملة

من التدابير الاستثنائية لحماية مقر المفوضية العليا للانتخابات.

ونقل "السلاك"، تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، على أن مثل هذه الأعمال

الإجرامية لن تعرقل المسار الديموقراطي وإجراء الانتخابات، مع التشديد

على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات

التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بالملف المالي، أكد "السلاك"، تحويل وزارة المالية مرتبات

أشهر (يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل) إلى المصرف المركزي، وذلك بمختلف

القطاعات الحكومية على مستوى ليبيا بالكامل (شرقا وغربا وجنوبا).

وبخصوص ملف الفساد، أفاد "السلاك"، أن رئيس المجلس الرئاسي، أصدر

تعليماته لفتح تحقيق في اتهامات بالفساد طالت عددا من المسؤولين للتحقق

منها واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيالها، إن ثبتت، مع

التأكيد على دعمه لجهود مكافحة الفساد.

وحول ملف المهجرين في الخارج، قال "السلاك"، إن لجنة متابعة شؤون

المهجرين في الخارج، ستبدأ في مباشرة أعمالها، وعقد اجتماعاتها، بدءًا من

الأسبوع القادم، ليتم التواصل المباشر مع المهجرين في الخارج وتسوية

أوضاعهم ومعالجتها بكل السبل المتاحة.

..(وال).