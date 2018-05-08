رئيس كوريا الجنوبية : على اليابان وكوريا الشمالية إجراء محادثات لتطبيع العلاقات بينهما .الثلاثاء ، 08-05-2018 - 14:39:00



طوكيو 8 مايو 2018 ( وال ) - دعا رئيس كوريا الجنوبية " مون جيه-إن "
اليابان وكوريا الشمالية إجراء محادثات لتطبيع العلاقات بينهما والمساهمة
في السلام والاستقرار في المنطقة.
ونقلت مصادر اعلامية عن " مون " في مقابلة مع صحيفة يابانية اليوم
الثلاثاء ( إذا طبعت كوريا الشمالية واليابان العلاقات بينهما فسوف يسهم
ذلك بدرجة كبيرة في السلام والأمن في شمال شرق آسيا خارج شبه الجزيرة
الكورية .
واتفق " مون " وزعيم كوريا الشمالية " كيم جونج أون " في قمة بينهما
الشهر الماضي على العمل لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي .
واضاف " مون " للصحيفة أن " كيم " قال خلال الاجتماع إنه ”مستعد
للحوار مع اليابان في أي وقت“.
...( وال )...

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