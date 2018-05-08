الشركة العامة للكهرباء : استقرار في الشبكة العامة ولاطرح للاحمال .





طرابلس 8 مايو 2018 (وال) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الشبكة

العامة تشهد هذه الايام استقرار ملحوظ ، مشيرة إلى أن العجز في انتاج

الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة اليوم الثلاثاء لن يتجاوز 50

ميغاوات وبالتالي لن يكون هناك طرح للأحمال .

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن

التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ (4400) ميغاوات ، وأن الاستهلاك

المتوقع قد يصل إلى (4450) ميغاوات .

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