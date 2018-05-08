الشركة العامة للكهرباء : استقرار في الشبكة العامة ولاطرح للاحمال .الثلاثاء ، 08-05-2018 - 13:35:00



طرابلس 8 مايو 2018 (وال) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الشبكة
العامة تشهد هذه الايام استقرار ملحوظ ، مشيرة إلى أن العجز في انتاج
الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة اليوم الثلاثاء لن يتجاوز 50
ميغاوات وبالتالي لن يكون هناك طرح للأحمال .
وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ (4400) ميغاوات ، وأن الاستهلاك
المتوقع قد يصل إلى (4450) ميغاوات .
..(وال)..

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