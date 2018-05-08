مديرية أمن الجفرة تقيم احتفالية بمناسبة يوم المرور العالمي .
الثلاثاء ، 08- 05- 2018 - 12:32:00
الجفرة 8 مايو 2018 (وال)- اقامت مديرية أمن الجفرة الاثنين احتفالية
بمناسبة يوم المرور العالمي شملت عروضا للمركبات الخاصة بالمرور والأمن
.
كما قام رجال المرور بالمديرية بتوزيع نشرات ارشادية على طلبة ، وطالبات
الكليات ، والمعاهد ، والمدارس بالجفرة بهدف نشر التوعية المرورية ،
والسلامة على الطرق العامة ، اضافة إلى تنظيم دورات مختلفة لضبط المركبات
المخالفة للقوانين ، والقواعد المرورية ، مؤكدين عزمهم المضي في توفير
الأمن للمواطنين ، وتحقيق الأمن على الطرقات .
(وال)