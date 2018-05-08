مديرية أمن الجفرة تقيم احتفالية بمناسبة يوم المرور العالمي .





الجفرة 8 مايو 2018 (وال)- اقامت مديرية أمن الجفرة الاثنين احتفالية

بمناسبة يوم المرور العالمي شملت عروضا للمركبات الخاصة بالمرور والأمن

.

كما قام رجال المرور بالمديرية بتوزيع نشرات ارشادية على طلبة ، وطالبات

الكليات ، والمعاهد ، والمدارس بالجفرة بهدف نشر التوعية المرورية ،

والسلامة على الطرق العامة ، اضافة إلى تنظيم دورات مختلفة لضبط المركبات

المخالفة للقوانين ، والقواعد المرورية ، مؤكدين عزمهم المضي في توفير

الأمن للمواطنين ، وتحقيق الأمن على الطرقات .

(وال)