مديرية أمن الجفرة تقيم احتفالية بمناسبة يوم المرور العالمي .الثلاثاء ، 08-05-2018 - 12:32:00



الجفرة 8 مايو 2018 (وال)- اقامت مديرية أمن الجفرة الاثنين احتفالية
بمناسبة يوم المرور العالمي شملت عروضا للمركبات الخاصة بالمرور والأمن
.
كما قام رجال المرور بالمديرية بتوزيع نشرات ارشادية على طلبة ، وطالبات
الكليات ، والمعاهد ، والمدارس بالجفرة بهدف نشر التوعية المرورية ،
والسلامة على الطرق العامة ، اضافة إلى تنظيم دورات مختلفة لضبط المركبات
المخالفة للقوانين ، والقواعد المرورية ، مؤكدين عزمهم المضي في توفير
الأمن للمواطنين ، وتحقيق الأمن على الطرقات .
(وال)

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