موجز لاهم الاخبارالمحلية ليوم الثلاثاء 8 مايو مايو 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* طرابلس- عضو المجلس الرئاسي "محمد عماري زايد" يستعرض امس مبادرة

ليبيا 2020 مع كل من عميد كلية تقنية المعلومات, ورئيس الجمعية

للانترنت , وأعضاء فريق المبادرة ,وأكد الفريق بأن المبادرة تهدف

للتحفيز على استخدام التقنية وتنويع المصادر الليبية الخاصة.

*سرت- مكتب المرور والتراخيص بسرت يحيي، اسبوع المرور العربى الموحد

واليوم العالمى للمرور بمشاركة فوج كشاف سرت .

* بني وليد - افتتاح المركز الصحي الجملة بعد صيانته وتجهيزه

بالمعدات واللوازم الطبية ببني وليد .

* غريان- عضو المجلس البلدي غريان السيد يوسف قدمور رفقة عضوي مجلس

النواب السيد صلاح الزوبيك يقومون بزيارة تفقدية للفرع البلدي ,و

المؤسسات الخدمية بالعربان .

* طرابلس- الحملة التوعوية التي تنظمها إدارة التعليم وادماج الفئات

الخاصة في وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني تنطلق ببلدية وادى

البوانيس تحت شعار" حقي في التعليم واجب وطني"وذلك بالتعاون مع مكتب

مراقبة التعليم بالبلدية .

- (( وكالة

الانباء الليبية )) -

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