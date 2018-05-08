الأسهم الأوروبية مستقرة صباحا وسط ترقب لقرار ترامب بشأن إيران.





لندن 8 مايو 2018 ( وال) - فتحت الأسهم ألأوروبية مستقرة إلى حد كبير

اليوم الثلاثاء مع تأهب المستثمرين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وهي خطوة قد

تعرقل إمدادات النفط العالمية.

وبحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم

الأوروبية 0.05 بالمئة، وسط فورة من نتائج أعمال الربع الأول وصفقات

الاندماج والاستحواذ أدت لتحركات حادة في أسعار بعض الأسهم.

وعلى مستوى الأسهم الأوروبية القيادية ارتفع سهم يونيليفر 1.9 بالمئة

مسجلا أفضل أداء بعد أن أعلنت الشركة بدء برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة

ستة مليارات يورو.

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