منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعقد مؤتمرا في روما حول الإرهاب .





روما 8 مايو 2018 (وال) - ينتظم بالعاصمة الإيطالية روما خلال

يومي 10 و11 مايو الجاري، مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام

2018 الخاص مكافحة الإرهاب .

وذكر بيان للخارجية الإيطالية ، اليوم الثلاثاء، إن الحدث سيشهد

مشاركة العديد من الممثليين الحكوميين الإيطاليين والأجانب، إضافة إلى

باحثين والخبراء دوليين"، وهو ما "يشير إلى مدى تأييد المشروع ودعمه

دوليًا .

يذكر أن المؤتمر يعقد تحت شعر ( التدفق العكسي للمقاتلين الأجانب:

تحديات لمنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وما وراءها ) .