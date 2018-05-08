منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعقد مؤتمرا في روما حول الإرهاب .الثلاثاء ، 08-05-2018 - 12:11:00



روما 8 مايو 2018 (وال) - ينتظم بالعاصمة الإيطالية روما خلال
يومي 10 و11 مايو الجاري، مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام
2018 الخاص مكافحة الإرهاب .
وذكر بيان للخارجية الإيطالية ، اليوم الثلاثاء، إن الحدث سيشهد
مشاركة العديد من الممثليين الحكوميين الإيطاليين والأجانب، إضافة إلى
باحثين والخبراء دوليين"، وهو ما "يشير إلى مدى تأييد المشروع ودعمه
دوليًا .
يذكر أن المؤتمر يعقد تحت شعر ( التدفق العكسي للمقاتلين الأجانب:
تحديات لمنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وما وراءها ) .

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