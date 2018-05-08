موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الثلاثاء 8 مايو 2018 .
الثلاثاء ، 08- 05- 2018 - 12:02:00
*** قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل أربعة مواطنين بعد تفتيش منازلهم
بمدينة الخليل , وقامت بتشريد عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا
بالأغوار الشمالية.
*** وزارة الخارجية الايطالية تعلن في بيان لها بان روما ستستضيف مؤتمر
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن مكافحة الإرهاب تحت عنوان " التدفق
العكسي للمقاتلين الأجانب: تحديات لمنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
وما وراءها".
*** الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرشح رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف
لرئاسة الحكومة مرة أخرى.
*** أسعار النفط تتراجع اليوم والمستثمرون يترقبون إعلان الرئيس الأمريكي
بفرض عقوبات على إيران .
*** (( وكالة الانباء
الليبية )) **