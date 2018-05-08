موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الثلاثاء 8 مايو 2018 .





*** قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل أربعة مواطنين بعد تفتيش منازلهم

بمدينة الخليل , وقامت بتشريد عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا

بالأغوار الشمالية.

*** وزارة الخارجية الايطالية تعلن في بيان لها بان روما ستستضيف مؤتمر

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن مكافحة الإرهاب تحت عنوان " التدفق

العكسي للمقاتلين الأجانب: تحديات لمنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

وما وراءها".

*** الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرشح رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف

لرئاسة الحكومة مرة أخرى.

*** أسعار النفط تتراجع اليوم والمستثمرون يترقبون إعلان الرئيس الأمريكي

بفرض عقوبات على إيران .

*** (( وكالة الانباء

الليبية )) **