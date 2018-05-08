الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .





طرابلس 8 مايو 2018 (وال)- - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (25-30) مْ على المناطق الساحلية وتتراوح مابين

(31-35) مْ على الدواخل وتسجل إنخفاض من يوم الغد على أغلب المناطق.

بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق والرياح

شمالية شرقية الي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون شرقية الي

جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الخليج والدواخل مما قد

تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مابين

(26-32) مْ وتصل الي (35)مْ على الدواخل

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح جنوبية الي جنوبية

غربية معتدلة الى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (36 - 43) مْ

الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية تتحول يوم

الغد الي جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على أغلب المناطق مما تسبب في

إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 39 - 43 )

مْ





... وال ...