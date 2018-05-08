نشرة الصيد البحري.





طرابلس 8 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* من رأس جدير إلى سرت :

"السماء صافية الى قليلة السحب الريح براني يتحول تدريجيا الى شلوق على

الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعته مابين (05-20)عقدة إرتفاع الموج

يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر البحر هادئ الى خفيف الموج درجة حرارة سطح

البحر (18) درجة مئوية الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة على ساحل

الخمس ومصراتة وذلك لإحتمال ظهور ضباب خفيف



* الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى :

"السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا الريح شرش بوجه عام بينما يكون متغير

الإتجاه من مساء اليوم على الساحل الممتد من الزويتينة إلى شحات سرعته

مابين (05-20)عقدة و تصل الى(25)عقدة نهار اليوم على ساحل درنة طبرق

إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر يصل الى (2.00)متر على ساحل

طبرق البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق

درجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه

الليلة على ساحل بنغازي وذلك لإحتمال ظهور ضباب خفيف .

...( وال )...