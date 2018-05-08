النشرة الاقتصادية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية
الثلاثاء ، 08- 05- 2018 - 10:54:00
طرابلس 8 مايو 2018 ( وال ) -
- == ارتفاع أصول البنك المركزي الروسي بالدولار الى 45.8 في المئة.
- موسكو- البنك المركزي الروسي يعلن بان حصة أصوله الأجنبية بالدولار
الأمريكي زادت إلى 45.8 في المئة بحلول أول يناير 2018، من 40.4 بالمئة
قبل عام.
وأضاف أن حصة أصوله الأجنبية باليورو تراجعت إلى 21.7 في المئة من 32.2
في المئة في أول يناير 2017.
وفي الأول من يناير 2018 كان الذهب يشكل 17.3 بالمئة من أصول البنك
المركزي الروسي في حين بلغت حصة الجنيه الاسترليني 8.3 بالمئة. وشكلت
عملات أخرى 7 بالمئة.
وفي نهاية عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لأصول البنك المركزي من
العملات الأجنبية والذهب 437.8 مليار دولار.
وعلى مدار العام الماضي زاد المركزي الروسي احتياطياته من الذهب بمقدار
220 طنا ليصل حجمها الإجمالي إلى 1808 أطنان بحلول الحادي والثلاثين من
ديسمبر 2017 )).
- == صفقات سعودية بسبعة مليارات دولار على 16 شركة محلية.
* الرياض - قالت شركة أرامكو السعودية تعلن بانها قامت بأرساء صفقات
بقيمة تتجاوز 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار) على 16 شركة محلية ضمن
توجه لتوسعة القاعدة الصناعية في السعودية وتصنيع حصة أكبر من المنتجات
محليا.
وأشارت الشركة إلى أن اتفاقات الشراء التي يصل أجلها إلى عشر سنوات،
والتي جرى توقيعها في الأول من مايو ، ستركز على توريد أوعية الضغط من
شركات محلية تعمل في قطاع الصناعات التحويلية)).
- == نمو قطاع الخدمات في ألمانيا يتباطأ إلى أدنى مستوى له.
* برلين - أظهر مسح نشر مؤخرا بأن قطاع الخدمات في ألمانيا نما بأبطأ
وتيرة في 19 شهرا في أبريل ، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ
الربع الثاني على أسس أضعف.
وتراجعت القراءة النهائية لمؤشر الخدمات الذي تصدره مؤسسة ماركت إلى 53.0
نقطة من 53.9 في مارس ، في انخفاض كبير من القراءة الأولية البالغة 54.1
, ونتج عن هذا أن تراجعت ثقة الشركات في القطاع للشهر الثاني على التوالي
من أعلى مستوى في سبع سنوات المسجل في فبراير)).
- == وزير الخزانة الأميركي: أجرينا محادثات جيدة مع الصين.
* بكين -أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن المحادثات
الجارية مع الصين "جيدة للغاية"، وذلك قبل انطلاق يوم جديد من المفاوضات
في بكين هدفها تجنّب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال منوتشين للصحافيين "نجري مناقشات جيدة للغاية"، وذلك لدى مغادرته
الفندق قبل انطلاق يوم ثان وأخير من المحادثات مع ليو هي، نائب رئيس
وزراء الصين.
وأحاطت بكين وواشنطن مناقشاتهما بكثير من السرية حتى الآن. كما بقيت
وسائل الإعلام الصينية متكتمة حيال زيارة الوفد الأميركي)).
- == السعودية تتخذ 3 خطوات لتعزيز بيئة الاستثمار.
* الرياض- مسؤولون وخبراء اقتصاديون مشاركون في مؤتمر يوروموني السعودية
يكشفون في ختام فعالياته مؤخرا، بأن السعودية تتخذ 3 خطوات أساسية من
شأنها إنجاح استراتيجية الرؤية 2030 تتمثل في تشجيع_الاستثمار وتعزيز
الشفافية وتنمية قطاع (الشركات_الصغيرة_والمتوسطة).
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة أنهت نحو 40% من
الإصلاحات المطلوبة والتي يصل عددها إلى 400 إصلاح سيتم الانتهاء منها في
2020.
وأشار خلال مؤتمر "يوروموني السعودية 2018"، إلى أن الهيئة تعمل على
إنشاء منصة إلكترونية لعرض الفرص_الاستثمارية ومعلومات عن السوق
والحوافز.
وقال المحافظ " أن أهم مطالب المستثمرين الأجانب في السعودية وجود قانون
الإفلاس، مشيراً إلى أن الإفلاس يعد أفضل أداة لحماية الأعمال، لافتاً
إلى أن المستثمرين الأجانب عبروا عن اهتمامهم بالاستثمار في السعودية
لمقوماتها الكبيرة والمتعددة)).
- == برنامج سعودي يهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين حياة الفرد
والأسرة.* الرياض- "أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي ((
برنامج_جودة_الحياة_2020 )) الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية_السعودية
_2030 التي أقرها مجلس الوزراء، والذي يأتي استكمالاً للبرامج التنفيذية
التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور "رؤية 2030"، وتعزيز ركائز القوة لدى
المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة،
ودعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية
والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة
الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط
الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية)).
- == صندوق الاستثمار الفلسطيني يرفع أصوله لـ990 مليون دولار.
* القدس- اعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، ذراع الاستثمار للسلطة
الفلسطينية، مؤخرا بإن أصوله ارتفعت إلى 990.5 مليون دولار في نهاية
العام 2017.
وأضاف الصندوق في بيان له بعد اختتام اجتماع لهيئته العامة في رام الله،
أن أرباح الصندوق الصافية بعد الضرائب بلغت 39.4 مليون دولار أميركي، في
حين ارتفعت الأصول إلى 990.5 مليون دولار في نهاية 2017، مسجلة نمواً
قدره 16% مقارنة مع العام 2016 )).
- == اتجاه كويتي لزيادة الاستثمار في الأسواق الناشئة.
* الكويت- اعلن العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية بإن
الهيئة التي تدير الصندوق السيادي للدولة تتجه لزيادة استثمارتها في
الأسواق الناشئة، مثل الصين والهند والبرازيل تبعا لزيادة الناتج المحلي
الإجمالي لهذه الدول مقارنة بالناتج العالمي.
وأضاف "أنه لا يمكن لأحد أن يضمن بقاء الأسواق العالمية على حالها،
ولاسيما في ظل تحديات مثل الأزمة في كوريا والوضع في الشرق الأوسط
والتهديدات الإلكترونية ورفع أسعار الفائدة.
واشار الى ان الكويت تستعد لهذه التطورات بتنويع استثمارتها والتوجه
نحو زيادة الاستثمار في الأسواق الناشئة دون أن يعني ذلك التخلي عن
الأسواق المتقدمة بالكامل بل "بتخفيض" بعض الاستثمارات فيها)).
- =="ضربة" إلى المستثمرين الهاربين من الضرائب!
* لندن - بات يتعين على المناطق التابعة للمملكة المتحدة البريطانية
الكشف عن أسماء مالكي الشركات المسجلة لديها، وذلك بعد أن رضخت الحكومة
لمطالب البرلمان بتحسين الشفافية في المناطق المعروفة بـ"الملاذات
الضريبية".
وهذا سيشكل ضربة كبيرة إلى المستثمرين الهاربين من الضرائب!
فقد أمهلت الحكومة البريطانية مناطق بينها (( جزر كايمان وجزر وفرجين ))
حتى أواخر عام 2020، ليكون لديها سجلات علنية لما يسمى الملكية النفعية
وإلا فإنها ستواجه تدخلا مباشرا من لندن.
ورغم أن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي كانت تفضل حلا وسطا، إلا أنها
أقرت بأنها لن تستطيع الوقوف في وجه مجلس العموم)).
- == الإمارات تعفي تجارة الذهب والألماس من الضرائب.
* الامارات- مجلس_الوزراء_الإماراتي يعتمد مؤخرا قرارا يتضمن "إعفاء
المستثمرين والموردين في قطاع (( الذهب و الألماس )) من أية ضرائب على
معاملاتهم التجارية".
واعتمد المجلس قرارا في شأن ( ضريبة_القيمة_المضافة لقطاع الذهب
والألماس)، وأن القرار يدعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة، ويأتي حفاظاً
على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا
القطاع.
ونما حجم تجارة الذهب في الإمارات بنسبة 13% خلال عام 2016 إلى 244 مليار
درهم مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه,وبلغت واردات الإمارات
من الذهب 142.4 مليار درهم بنفس العام، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9
مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم)).
- == منتدى اقتصادي لتوسيع آفاق الاستثماربين الرباط والرياض.
* الرباط - مجلس الأعمال السعودي المغربي، يعقد بمدينة الدار البيضاء،
اجتماعاً خصه للتحضير للمنتدى الاقتصادي الذي يعتزم تنظيمه على هامش
انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع عقده
خلال هذا العام.
وناقش المشاركون في الاجتماع، الذي جرى بمقر الاتحاد العام لمقاولة
المغرب، ترتيبات المنتدى الاقتصادي وتفاصيل برنامجه الذي سيتضمن ورشات
ولقاءات أعمال ومعرضا تجاريا.
وشدد المشاركون على أن يكون المنتدى في مستوى العلاقات الأخوية بين
المملكتين، خاصة أنه سينظم في إطار الفعاليات الموازية لدورة اللجنة
العليا المشتركة بين حكومتي البلدين، التي تعد من أعرق آليات التعاون بين
الدول العربية)).
- == أميركا تؤجل اتخاذ قرار بشأن رسوم الصلب على حلفائها.
نيويرك- الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤجل اتخاذ قرار بشأن فرض (
تعريفات_جمركية على واردات_الصلب_والألمونيوم) من كندا والاتحاد
الأوروبي والمكسيك حتى أول يونيو كما توصل لاتفاق مبدئي مع الأرجنتين
وأستراليا والبرازيل وذلك حسبما قال مصدر مطلع على القرار مؤخرا.
وكان ترمب قد فرض تعريفة قدرها 25% على واردات الصلب و10% على ((
واردات_الألمونيوم ))في مارس ولكنه منح كندا والمكسيك والبرازيل
والاتحاد الأوروبي وأستراليا والأرجنتين إعفاء مؤقتا)).
- == خطة الصين للعام 2025 "مخيفة" وتعرّض امريكا للخطر.
* نيويورك - أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس بأن خطة_الصين لتحويل
نفسها إلى محور للتكنولوجيا العالمية هي خطة "مخيفة" وتعرّض الملكية
الفكرية للولايات المتحدة للخطر.
ووصف روس السرقة المتكررة للتكنولوجيا الأميركية بأنها "مشكلة كبيرة،
وكبيرة جداً" وذلك خلال لقاء مع رؤساء شركات صناعة النسيج، مشيراً إلى أن
هذه المشكلة مستمرة ولا نهاية لها.
وقال إن خطة بكين للنمو الاقتصادي التي تحمل اسم "صنع في الصين 2025"
تحدد استراتيجية البلاد للسيطرة على "كل صناعة حديثة" من الفضاء إلى
الاتصالات والروبوتات والسيارات الكهربائية.
وأضاف "كانوا الأرضية للمصانع في العالم، والآن رؤيتهم هي أن يكونوا (
مركز_التكنولوجيا_للعالم").
وتابع "ما تحاول الصين حقا عمله هو أخذ الفائض التجاري الهائل لديهم
والناتج عن الصناعات التقليدية اليوم واستثماره في أي نوع من الأبحاث
يمكن أن نتخيلوه" )).
- (( وكالة
الانباء الليبية )) -
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