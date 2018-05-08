حملة توعوية لذوي الإعاقة بوادي البوانيس .





طرابلس 8 مايو 2018 ( وال )- انطلقت ببلدية وادى البوانيس السبت الماضى

الحملة التوعوية التي تنظمها إدارة التعليم وادماج الفئات الخاصة في

وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني تحت شعار" حقي في التعليم واجب

وطني"وذلك بالتعاون مع مكتب مراقبة التعليم بالبلدية .

ودكرت مصادر البلدية ان الحملة تستمر لمدة خمسة ايام متتالية بمناطق

بلدية وادي البوانيس الثلاث سمنو ، وتمنهنت ، وزيغن تشمل محاضرات توعوية

، وحلقات نقاش تستهدف اولياء امور الاطفال من ذوي الإعاقة ، والمعلمات ،

والمربيات في المؤسسات التعليمية ، اضافة إلى عمليات كشف ، وتقييم

للحالات الموجودة بالبلدية التي يقوم بها فريق مختص تابع لوزارة التعليم

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