ارتفاع مؤشر نيكي بفضل مكاسب البنوك.





طوكيو 8 مايو 2018 (وال) - ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو

للأوراق المالية اليوم الثلاثاء بفضل صعود أسهم البنوك وارتفع سهم تاكيدا

للأدوية قبل أنباء عن اتفاق لشراء شاير المدرجة في لندن بمبلغ 42ر62

مليار دولار.

وارتفع نيكي 2ر0 بالمئة مسجلا 69ر22508 نقطة.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4ر0 بالمئة إلى 82ر1779 نقطة.

واعلنت تاكيدا للأدوية وشاير عن صفقة الاستحواذ بعد إغلاق بورصة طوكيو

وستكون في صورة مبالغ نقدية وأسهم.

وخلال التداولات ارتفع سهم تاكيدا أربعة بالمئة وكان ثالث أكثر الأسهم

تداولا مع توقع المستثمرين إعلانا رسميا للصفقة.

وزاد الاقبال على أسهم البنوك وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه

المالية 9ر0 بالمئة ومجموعة ميزوهو المالية 6ر0 بالمئة.



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