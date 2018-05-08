استقرار أسعار الذهب مع بقاء الدولار قرب ذروته في 4 أشهر.





بنجالورو 8 مايو 2018 (وال) - استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع

استمرار الدولار قرب أعلى مستوياته للعام 2018 بفعل القوة النسبية

للاقتصاد الأمريكي.

وفي الساعة 0635 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا نحو 1ر0

بالمئة عند 20ر1313 دولار للأوقية ، بعد أن أغلق على انخفاض طفيف في

الجلسة السابقة.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو دون تغير عند

10ر1314 دولار للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر مواصلا تلقي الدعم

من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات متفائلة للاقتصاد

الأمريكي.

وزادت الفضة 2ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 48ر16 دولار للأوقية

، وارتفع البلاتين 2ر0 بالمئة أيضا إلى 65ر909 دولار للأوقية بعد أن لامس

أعلى مستوياته منذ 25 أبريل في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 969 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوياته

منذ 27 أبريل يوم الاثنين.



.. ( وال ) ..