عضو المجلس البلدى تاجوراء مسؤول الملف الصحى/اجتماع.





طرابلس 08 مايو 2018 ( وال ) -عقد بالمجلس البلدى تاجوراء صباح اليوم

بقاعة مدرسة جابر بن حيان بمنطقة الوادي الغربي اجتماعا ضم عضو المجلس

البلدي مسؤول الملف الصحي بالمجلس "محمد جمهور" ومدير مكتب الصحة

بالبلدية "حسن عريبي" ونائبه الدكتور علي الغندوري ومديري المرافق الصحية

الواقعة داخل نطاق بلدية تاجوراء .

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على عدة بنوذ من بينها إعادة تنظيم

وتوزيع الاطقم الطبية المساعدة وتنظيم جداول العمل بالمرافق الصحية .

كما تم خلال الاجتماع تشكيل فريق صيانة من الفنيين المتواجدين بالمرافق

ليتولى اعمال الصيانة وكدلك تحديد مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك .

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