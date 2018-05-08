مؤتمر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن الإرهاب في روما .
الثلاثاء ، 08- 05- 2018 - 09:46:00
روما 08 مايو 2018 ( وال ) - تستضيف العاصمة الإيطالية يومي 10 و11
مايو الجاري ، مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2018 عن مكافحة
الإرهاب .
وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان لها أن المؤتمر سيقام تحت
عنوان " التدفق العكسي للمقاتلين الأجانب: تحديات لمنطقة منظمة الأمن
والتعاون في أوروبا وما وراءها".
وأكدت الوزارة أن الحدث سيشهد مشاركة العديد من الممثليين الحكوميين
الإيطاليين والأجانب ، إضافة إلى باحثين والخبراء دوليين "، وهو ما "يشير
إلى مدى تأييد المشروع ودعمه دوليًا ".
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