مؤتمر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن الإرهاب في روما .





روما 08 مايو 2018 ( وال ) - تستضيف العاصمة الإيطالية يومي 10 و11

مايو الجاري ، مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2018 عن مكافحة

الإرهاب .

وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان لها أن المؤتمر سيقام تحت

عنوان " التدفق العكسي للمقاتلين الأجانب: تحديات لمنطقة منظمة الأمن

والتعاون في أوروبا وما وراءها".

وأكدت الوزارة أن الحدث سيشهد مشاركة العديد من الممثليين الحكوميين

الإيطاليين والأجانب ، إضافة إلى باحثين والخبراء دوليين "، وهو ما "يشير

إلى مدى تأييد المشروع ودعمه دوليًا ".

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