بوتين يبدأ ولاية جديدة بترشيح بميدفيديف رئيسا للوزراء مرة أخرى .





موسكو 8 مايو 2018( وال) - رشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد تنصيبه

لفترة رئاسية جديدة أمس الاثنين رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف لرئاسة

الحكومة مرة أخرى الأمر الذي يشير إلى استمرار التوجه السياسي الذي وضع

روسيا في صراع مع الغرب.

عقب التنصيب أصدر الكرملين بيانا قال فيه إن بوتين رشح ميدفيديف مجددا

لمنصب رئيس الوزراء خلال الفترة الرئاسية الجديدة. ويتولى ميدفيديف

المنصب منذ عام 2012.

وفي ترشيحه للوزراء في الحكومة الجديدة حافظ ميدفيديف كذلك على عدد من

الوزراء الذين كانوا في حكومته مثل وزير المالية أنطون سيليانوف

لكن نائبي رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش وإيجور شوفالوف لم يحتفظا

بمنصبيهما.

كما فقد وزير الرياضة فيتالي موتكو، الذي اتهمت روسيا خلال عهده برعاية

برنامج للمنشطات، حقيبة الرياضة لكنه احتفظ بمنصب نائب رئيس الوزراء

وسيشرف على الشؤون العمرانية.

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