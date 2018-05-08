أسعار النفط تنخفض بينما تترقب الأسواق قرار ترامب بشأن إيران.





طوكيو 8 مايو 2018 (وال) - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بينما

يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت

الولايات المتحدة ستفرض مجددا عقوبات على إيران كانت علقتها بموجب

الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة،

إلى 70.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش.

ونزل في مرحلة من المراحل دون 70 دولارا بعد تجاوز في الجلسة السابقة ذلك

المستوى للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وهبط خام القياس العالمي برنت 53 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى

75.64 دولار للبرميل، وذلك بعد أن قفز 1.7 في المئة في تسوية العقود

الآجلة ليصل إلى 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. 1800 بتوقيت

جرينتش يوم الثلاثاء، أي قبل أربعة أيام من الموعد المتوقع.

وذكر محللون في " باركليز ريسيرش" أن من المرجح إما أن يعلن ترامب أنه

لن يجدد تعليق العقوبات، مما يؤدي إلى "انخفاض كبير" في مبيعات النفط

...( وال)..