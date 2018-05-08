عضو المجلس الرئاسي "محمد عماري" يلتقي مع كل من عميد كلية تقنية المعلومات.





طرابلس 08 مايو 2018 ( وال )- أجتمع عضو المجلس الرئاسي "محمد عماري

زايد" امس مع كل من عميد كلية تقنية المعلومات الدكتور"هلال الطبولي"،

ورئيس الجمعية للانترنت الدكتور"عمر عبد النبي"، وأعضاء فريق مبادرة

ليبيا 2020 الذي قدموا لعضو المجلس عرضاَ شاملاَ عن المبادرة وأهدافها .

وأكد الفريق خلال القاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بأن المبادرة تهدف

للتحفيز على استخدام التقنية والتقليل من الفجوة الرقمية للفئات العمرية

المختلفة، وزيادة المحتوى الرقمي العربي على شبكة المعلومات الدولية

وتنويع المصادر الليبية الخاصة بالاقتصاد ومساعدة الباحثين في مجالات

مختلفة للحصول على المعلومات لإنجاز أعمالهم، وإنشاء نقاط تبادل انترنت

لحفظ حركة مرور البيانات بالإضافة لاسهامها في وضع التشريعات الليبية

كافة بلغات متعددة في موقع واحد.

ومن جهته شدد عضو المجلس الرئاسي على أهمية تحويل المبادرة إلى برامج

ودعمها بكوادرإضافية وبرامج تدريب.. مشيدا بالإبداع التقني الشبابي في

ليبيا .. داعيا الى ضرورة التركيز على المشاريع التي تقدم خدمة للمواطن

بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

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