قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من الخليل.





الخليل 8 مايو2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل،

واعتقلت الفلسطينيين الاربعة، بعد تفتيش منازلهم.

كما داهمت تلك القوات عدة أحياء بمدينة الخليل، وفتشت منزل ذوي الشهيد

عامر أبو عيشة، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول،

وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص"، وعملت على إيقاف المركبات

وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، مما تسبب في إعاقة مرورهم.

...(وال) ...