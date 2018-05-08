قوات الاحتلال تشرّد 5 عائلات من الأغوار بذريعة تدريبات عسكرية.الثلاثاء ، 08-05-2018 - 08:17:00



طوباس 8 مايو2018 (وال) - شرّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم
الثلاثاء، خمس عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية؛
بحجة إجراء تدريبات عسكرية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا "، إن
قوات الاحتلال شردت العائلات الخمس، بينهم أطفال، ونساء، من حمصة الفوقا،
وأبعدتها عدة كيلو مترات عن خيامها؛ بحجة التدريبات.
يذكر أن سلطات الاحتلال أخطرت العائلات المذكورة الشهر الماضي، بالطرد من
خيامها في ثلاثة أيام متفرقة، وهي: الرابع والعشرين من الشهر الماضي،
والأول والثامن من الشهر الحالي، من السادسة صباحا حتى الثانية ظهرا.
...(وال) ...

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا