مديرية أمن سرت تحيي اسبوع المرور العربي الموحد .





سرت 08 مايو 2018 ( وال )- احيا مكتب المرور والتراخيص بسرت ، اسبوع

المرور العربى الموحد واليوم العالمى للمرور بمشاركة كشفيين بفوج كشاف

سرت .

وقال مدير مديرية الامن بسرت عميد " الصديق بن سعود " لمراسل وكالة

الانباء اللببية بسرت أن ضباط وافراد المرور انتشروا بكافة التقاطعات

والشوارع الرئيسية بالمدينة لتنظيم حركة السير والتفتيش على السيارات

معثمة الزجاج والتى بدون مستندات ولا لوحات معدنية .

وأضاف أنه تم كذلك توزيع مطويات تحث على توعية المواطنين اثناء قيادة

المركبة وعدم التهور بالسرعة والتنبيه بمخاطر الحوادث المرورية وما تسببه

من كوراث تؤدي إلى خسائر بشرية إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد

الوطنى .

...(وال سرت)...