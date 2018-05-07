فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس لكرة القدم يحددان ملعبيهما في الدوري الرباعي.





طرابلس 07 مايو 2018 (وال)- اختارت إدارة نادي الاتحاد ملعب طرابلس

الدولي لإقامة جميع مباريات فريقها الأول لكرة القدم في الدوري الرباعي

المتتم للدوري الممتاز للموسم الرياضي 2017-2018، بينما اختارت إدارة

نادي الأهلي طرابلس الملعب الرئيسي بمدينة مصراتة لخوض جميع مباريات

فريقها الأول لكرة القدم في هذه المرحلة.

جاء ذلك في رد الناديين الموجه إلى لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد

العام لكرة القدم يوم السبت الماضي، بشأن طلبها تحديد ملعب كل فريق لخوض

منافسات الدوري الرباعي.

وكانت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم قد حددت جدول

مباريات الأسابيع (الأول والثاني والثالث) ذهابا، والذي ستنطلق أولى

منافساته يوم الخميس القادم، على النحو التالي :.

* الأسبوع الأول/ الخميس 10 مايو 2018 .

-الاتحاد × الأهلي بنغازي .. ملعب طرابلس الدولي، الساعة 17:00 مساء .

- النصر × الأهلي طرابلس .. ملعب شهداء ينينا ، الساعة 17:00 مساء .

* الأسبوع الثاني / الثلاثاء 15 مايو .

- الاتحاد × الأهلي طرابلس .. ملعب مصراتة ، الساعة 17:00 مساء .

- الأهلي بنغازي × النصر .. ملعب شهداء بنينا ، الساعة 17:00 مساء .

* الأسبوع الثالث / الاثنين 21 مايو .

- الاتحاد × النصر .. ملعب طرابلس الدولي ، الساعة 23:00 .

- الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 23:00 .

يذكر أن جميع مباريات الدوري الرباعي ستقام بدون حضور الجمهور.

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