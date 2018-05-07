الأهلي بنغازي يتوج بلقب بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة 2017-2018.





طرابلس 07 مايو 2018 (وال)- توج فريق نادي الأهلي بنغازي بلقب بطولة

كأس ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2017-2018، في ختام منافسات

النهائيات مساء اليوم الاثنين بالقاعة الكبرى للألعاب بالمدينة الرياضية

بطرابلس.

وجاء تتويج فريق الأهلي بنغازي بكأس ليبيا للمرة الثالثة في تاريخه،

بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط

مقابل شوط واحد، وحصوله على المركز الأول.

وفي ختام النهائيات، التي حضرها رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للكرة

الطائرة ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي طرابلس ولجنة المسابقات العامة وبعض

الشخصيات الرياضية، تم تسليم الكأس لفريق الأهلي بنغازي.

وكانت نهائيات بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي

2017-2018 قد انطلقت يوم السبت الماضي بنظام نصف دوري، بمشاركة ثلاثة فرق

هي الأهلي بنغازي والسويحلي والأهلي طرابلس.

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