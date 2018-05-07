حرس السواحل الليبي ينقذ 506مهاجر قرب صبراته والقرهبوللي .

صبراته 7 مايو 2018 (وال)- انقذت دورية لحرس السواحل اليوم الاثنين 100 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 20 ميل شمال صبراته .

المتحدث باسم البحرية اوضح ان المهاجرين الذين تم انقاذهم بينهم 11 امرأة ينتمون الى جنسيات تونسية ،جزائرية ،بنغالية ،مغربية وجنسيات افريقية اخرى .

كان من بين المهاجرين 18 ليبيا .

تم نقل المهاجرين الى قاعدة طرابلس البحرية حيث قدمت لهم المساعدات الطبية والانسانية ثم تسليمهم الى مركز ايواء السكة .

ووفق المتحدث باسم البحرية كذلك فقد انقذ حرس السواحل الزورق الكفاح اليوم الاثنين ايضا عدد 406 مهاجر بينهم 70 امرأة و22 طفلا كانوا على متن 3 قوارب مطاطية شمال القرهبوللي .

المهاجرون ينتمون الى جنسيات تونيسية ،مصرية ،بنغالية ،وافريقية وتمتسليمهم الى مركز ايواء السكة .

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