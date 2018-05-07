حرس السواحل الليبي ينقذ 506مهاجر قرب صبراته والقرهبوللي .
الإثنين ، 07- 05- 2018 - 20:00:00
صبراته 7 مايو 2018 (وال)- انقذت دورية لحرس السواحل اليوم الاثنين 100 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 20 ميل شمال صبراته .
المتحدث باسم البحرية اوضح ان المهاجرين الذين تم انقاذهم بينهم 11 امرأة ينتمون الى جنسيات تونسية ،جزائرية ،بنغالية ،مغربية وجنسيات افريقية اخرى .
كان من بين المهاجرين 18 ليبيا .
تم نقل المهاجرين الى قاعدة طرابلس البحرية حيث قدمت لهم المساعدات الطبية والانسانية ثم تسليمهم الى مركز ايواء السكة .
ووفق المتحدث باسم البحرية كذلك فقد انقذ حرس السواحل الزورق الكفاح اليوم الاثنين ايضا عدد 406 مهاجر بينهم 70 امرأة و22 طفلا كانوا على متن 3 قوارب مطاطية شمال القرهبوللي .
المهاجرون ينتمون الى جنسيات تونيسية ،مصرية ،بنغالية ،وافريقية وتمتسليمهم الى مركز ايواء السكة .
(وال)
المتحدث باسم البحرية اوضح ان المهاجرين الذين تم انقاذهم بينهم 11 امرأة ينتمون الى جنسيات تونسية ،جزائرية ،بنغالية ،مغربية وجنسيات افريقية اخرى .
كان من بين المهاجرين 18 ليبيا .
تم نقل المهاجرين الى قاعدة طرابلس البحرية حيث قدمت لهم المساعدات الطبية والانسانية ثم تسليمهم الى مركز ايواء السكة .
ووفق المتحدث باسم البحرية كذلك فقد انقذ حرس السواحل الزورق الكفاح اليوم الاثنين ايضا عدد 406 مهاجر بينهم 70 امرأة و22 طفلا كانوا على متن 3 قوارب مطاطية شمال القرهبوللي .
المهاجرون ينتمون الى جنسيات تونيسية ،مصرية ،بنغالية ،وافريقية وتمتسليمهم الى مركز ايواء السكة .
(وال)