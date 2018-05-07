النفط يصعد لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 .الإثنين ، 07-05-2018 - 16:56:00



لندن 7 مايو 2018 (وال) - سجلت اسعار النفط اليوم الاثنين ارتفعت أسعار
لخام الرئيسية أعلى مستوياتها في منذ أواخر 2014 اليوم الاثنين بعد ان
ارتفعت واحدا بالمائة ولامس الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014 عند
75.89 دولار للبرميل
وبلغ سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 75.57 دولار للبرميل،
مرتفعا 70 سنتا أو 0.9 بالمائة عن التسوية السابقة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 70 سنتا أو ما
يعادل واحدا بالمئة إلى 70.42 دولار للبرميل..

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