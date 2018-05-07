ظريف: الانسحاب من الاتفاق النووي هو احد خياراتنا في حال انسحاب امريكا طهران 7 مايو 2018 (وال) - أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين أن انسحاب ايران من الاتفاق النووي يعد احد خياراتها المحتملة في حال انسحاب امربكا من الات



وقال ظريففي مؤتمر صحفي بطهران إن ايران قد التزمت لغاية الان بالاتفاق

النووي وهي دولة جادة على الصعيد الدولي، وبالمقابل لم يلتزم الامريكيون

بالاتفاق لذا فانه لا يمكن الثقة بهم.

وأضاف الوزير الايراني ان بلاده تتخذ القرار وفقا لمصالحها وان انسحاب

امريكا من الاتفاق سيؤدي الى عزلتها لذا فان اتخاذها مثل هذا القرار لن

يخدم مصلحتها على الصعيد الدولي