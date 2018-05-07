إيطاليا تعلن وصول سفينة إلمانية تحمل 37 مهاجرا إلى بوتسالّو.





7 مايو 2018 (وال) - أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن 37 مهاجرا وصلوا الى

ميناء بوتسالّو على متن سفينة تابعة لمنظمة (سي ووتش) الالمانية.

وقالت المصادر إن "المهاجرين تم انقاذهم السبت الماضي قبالة الساحل

الليبي"، حيث "وصلوا اليوم إلى إيطاليا"، بيد أن "مخاوفا تسود بشأن مصير

ركاب قاربين مطاطيين غرقان شمالي منطقة الزوارة"، واللذين شوهدا أثناء

عملية إغاثة المجموعة السالفة الذكر".

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي قد قال إن أعداد المهاجرين

انخفضت منذ يوليو الماضي بمجموع 95600 شخص، مشيرا الى أن "تاريخ إيطاليا

وموقعها الجغرافي يخبراننا بأن التحدي الأكبر يتمثل بإدارة هذه التدفقات

الديموغرافية الهائلة".