فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية ، رئيسا لروسيا ، لفترة رابعة .الإثنين ، 07-05-2018 - 14:15:00



موسكو 7 مايو 2018 ( وال )- أدى " فلاديمير بوتين " اليوم الاثنين
اليمين الدستورية ، رئيسا لروسيا ، لفترة رابعة مدتها 6 سنوات ، خلال
مراسم تنصيبه في الكرملين .
ونقلت مصادر اعلامية عن الرئيس " بوتين " أثناء مراسم تنصيبه لولاية
رابعة ، إنه يدرك المسؤولية الكبيرة تجاه الشعب وروسيا ، مشيرا إلى أن
واجبه هو القيام بكل ما يمكن لازدهار ومستقبل روسيا .
واضاف أن بلاده تسعى لتحقيق الاستقرار في العالم ، وإقامة أفضل
العلاقات مع مختلف الدول على أساس المنافع والمصالح المتبادلة ووفق أسس
السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤون الغير .
وشدد على أنه يتعين على روسيا اتخاذ قرارات تاريخية ستحدد مصيرها
للعقود المقبلة، مؤكدا أن المجتمع المدني الحر يجب أن يكون أساسا ثابتا
لتطور روسيا .
...( وال )...

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