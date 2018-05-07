فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية ، رئيسا لروسيا ، لفترة رابعة .





موسكو 7 مايو 2018 ( وال )- أدى " فلاديمير بوتين " اليوم الاثنين

اليمين الدستورية ، رئيسا لروسيا ، لفترة رابعة مدتها 6 سنوات ، خلال

مراسم تنصيبه في الكرملين .

ونقلت مصادر اعلامية عن الرئيس " بوتين " أثناء مراسم تنصيبه لولاية

رابعة ، إنه يدرك المسؤولية الكبيرة تجاه الشعب وروسيا ، مشيرا إلى أن

واجبه هو القيام بكل ما يمكن لازدهار ومستقبل روسيا .

واضاف أن بلاده تسعى لتحقيق الاستقرار في العالم ، وإقامة أفضل

العلاقات مع مختلف الدول على أساس المنافع والمصالح المتبادلة ووفق أسس

السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤون الغير .

وشدد على أنه يتعين على روسيا اتخاذ قرارات تاريخية ستحدد مصيرها

للعقود المقبلة، مؤكدا أن المجتمع المدني الحر يجب أن يكون أساسا ثابتا

لتطور روسيا .

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