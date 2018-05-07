فلسطين تدين الهجوم على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات وتصفه بالجريمة النكراء .







طرابلس 7 مايو 2018 (وال) عبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض

المالكي عن تعازيه الحارة لوزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد

سيالة في ضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية

للانتخابات .

وقال المالكي في برقية تعزية بعث بها لسيالة "امام هول الجريمة النكراء

التي اقترفتها عصابات الغدر والارهاب نعبر لكم عن خالص العزاء وصادق

مواساتنا في ضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات .

واضاف " ندين هذا العمل الاجرامي الذي يهدف الى تقويض الجهود الدولية

لتحقيق الحل السياسي والامن والاستقرار في ليبيا .

وجدد المالكي تضامن دولة فلسطين قيادة وشعبا مع ليبيا والتأييد الكامل

لما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها وسلامة اراضيها .

(وال