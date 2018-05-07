اسبانيا تعرب عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف المفوضية الوطنية للانتخابات .





طرابلس 7 مايو 2018 (وال)- اعربت اسبانيا عن ادانتها واستنكارها الشديدين

للهجوم الجبان الذي استهدف المفوضية الوطنية للانتخابات الذي اسفر عن

سقوط عدد من الضحايا والجرحى .

واكدت الحكومة الاسبانية في بيان اصدرته الجمعة على ضرورة وجود مؤسسة

مستقلة لضمان سير العملية الانتخابية في ليبيا ،مشيرة الى ان تنظيم

الانتخابات سوف يمثل حدثا هاما في اطار الحل السياسي للازمة الليبية .

وجددت الحكومة الاسبانية دعمها لحكومة الوفاق الوطني في مكافحتها

للارهاب بكل اشكاله .

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