لقاء علمي توعوي بالهيئة العامة للمعلومات حول تحديات الهجرة غير الشرعية .





طرابلس 7 مايو 2018 ميلادية ( وال ) - نظمت الهيئة العامة للمعلومات

اليوم الاثنين بمقرها الرئيسي بطرابلس لقاءً علمياً حول (تحديات الهجرة

غير الشرعية)، و(حالة السكان وتحديات النمو والتوزيع الجغرافي)، في اطار

استعداداتها لإعداد وإصدار التقرير الوطني الخامس للتنمية البشرية .

وتناول اللقاء العلمي بالنقاش تحديات الهجرة غير الشرعية وما تقوم

به الوزارات والمؤسسات للحد من هذه الظاهرة ،وتحديات النمو والتوزيع

الجغرافي لليبيا.

وحضر فعاليات هذا اللقاء العلمي وزير الدولة لشؤون المهجرين

والنازحين يوسف جلالة ورئيس لجنة إدارة الهيئة الدكتور عبدالرؤوف علي

البيباص ورئيس الفريق البحثي للتقرير الأستاذ علي مصطفى الشريف وعدد من

أعضاء الفريق البحثي ولفيف من الباحثين والمختصين والمهتمين بمجالات

التنمية ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة.)

وشارك رئيس لجنة إدارة الهيئة الدكتور عبدالرؤوف البيباص بكلمة أوضح

فيها أن هذا اللقاء نظمته الهيئة بهدف تسليط الضوء على موضوعات التقرير

الوطني الخامس للتنمية البشرية.

وأكد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في كلمة له أهمية عقد مثل

هذه اللقاءات والمحاضرات العلمية وما ينتج عنها من نتائج وتوصيات تكون

منهاج عمل للوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة،.

هذا وقدم الباحث الدكتور "عامر القيلوشي" خلال هذا اللقاء دراسة بحثية

تناول فيها لمحة عامة عن الهجرة غير الشرعية وحيثياتها وتداعياتها

والتحديات الناجمة عنها، بالإضافة إلى المقاربات والسياسات الممكنة من

خطط على المستوى الوطني والإقليمي.

بدوره قدم الباحث الأستاذ "سالم أبوعاشة خليفة" دراسة بحثية تطرق فيها

إلى عدد السكان الليبيين وغير الليبيين والنمو السكاني والتركيب العمري،

وتناول فيها التحديات الناتجة عن التغير في التركيب العمري والاثار

المترتبة على النمو السريع للسكان،

موضحا فيها نقاط القوة ومكامن الضعف الناتجة عن النمو السكاني

والتحديات التي تواجه المجتمع بسبب النمو السكاني.

وتخللت هذا اللقاء العديد من المداخلات ووجهات النظر من الحضور الذين

عبروا عن تفاعلهم واهتمامهم بطرح هذا الموضوع.

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