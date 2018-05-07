وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يزور بلدية زوارة .





زوارة 7 مايو 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة

" محمد الشيباني " بمدينة زوارة مع عميد واعضاء المجلس البلدي ومدير

مديرية امن زوارة .

كما قام السيد الوكيل بجولة في مركز ايواء المهاجرين بزوارة لمتابعة

سير العمل بالمركز واحتياجاته والخدمات التي يقدمها والمشاكل التي يعاني

منها المركز . كما تخللت الجولة زيارة إلى منفذ راس اجدير الحدودي والتقى بمدير

المنفذ وعدد من العاملين في المنفذ تم خلالها متابعة سير عمل المنفذ

والعراقيل التي تواجه العاملين فيه .

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