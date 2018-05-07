وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يزور بلدية زوارة .الإثنين ، 07-05-2018 - 13:20:00



زوارة 7 مايو 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة
" محمد الشيباني " بمدينة زوارة مع عميد واعضاء المجلس البلدي ومدير
مديرية امن زوارة .
كما قام السيد الوكيل بجولة في مركز ايواء المهاجرين بزوارة لمتابعة
سير العمل بالمركز واحتياجاته والخدمات التي يقدمها والمشاكل التي يعاني
منها المركز . كما تخللت الجولة زيارة إلى منفذ راس اجدير الحدودي والتقى بمدير
المنفذ وعدد من العاملين في المنفذ تم خلالها متابعة سير عمل المنفذ
والعراقيل التي تواجه العاملين فيه .
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