اختتام دورة الخياطة وتكريم أوائل المتدربات باجدابيا.







اجدابيا 7 مايو 2018 (وال)- احتفل باجدابيا بتخريج الدفعة الأولى

للمتدربات بدورة تعليم التفصيل والخياطة للسيدات وافتتاح معرض مصاحب لعرض

منتجات الدورة داخل مقر مشغل اجدابيا التخصصي .

وبلغ عدد الخريجات من الدفعة الأولى لدورة تعليم التفصيل والخياطة 35

متدربة في مجالات التفصيل والخياطة .

وفي ختام الدورة أقيم اختبار تقييم للمتدربات وذلك من خلال اجراء امتحان

عملي في التفصيل والخياطة بمثابة مشروع تخرج للمتدربات و الإعلان عن

التراتيب العشرة لأوائل للمتدربات، حيث تم تكريمهن في نهاية الدورة

بمنحهن جوائز تشجيعية .

وكانت نتائج الامتحان النهائي للمتدربات في الدورة كالتالي :-

الترتيب الأول : فايزة حامد عبدالسلام ، النسبة : 88.25 %

الترتيب الثاني : منى محمد عبدالقادر ، النسبة : 79.7 %

الترتيب الثالث : بسمة عبدالرسول محمد ، النسبة : 79.1 %

الترتيب الرابـع : صباح بوشوال عبدالرحيم ، النسبة : 76.8 %

الترتيب الخامس: كلثوم عبدالقادر مرسال ، النسبة : 74.5 %

الترتيب السادس : مبروكة مصباح حسين ، النسبة : 74.5 %

الترتيب السابع : مليكـــة عمــر احمـد ، النسبة : 72.5 %

الترتيب الثامن: ياسمين محمد بالتمر ، النسبة : 71 %

الترتيب التاسع : تهاني محمود عمران ، النسبة : 68.3 %

الترتيب العاشر : زينب شحات ابراهيم ، النسبة : 67.1 %

يذكر ان مشغل اجدابيا لتعليم التفصيل والخياطة أعلن عن إنطلاق الدورة

الثانية لتعليم التفصيل والخياطة للسيدات والتي تستهدف 40 متدربة بعد شهر

رمضان القادم .

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