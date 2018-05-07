اختتام دورة الخياطة وتكريم أوائل المتدربات
باجدابيا.
الإثنين ، 07- 05- 2018 - 13:17:00
اجدابيا 7 مايو 2018 (وال)- احتفل باجدابيا بتخريج الدفعة الأولى
للمتدربات بدورة تعليم التفصيل والخياطة للسيدات وافتتاح معرض مصاحب لعرض
منتجات الدورة داخل مقر مشغل اجدابيا التخصصي .
وبلغ عدد الخريجات من الدفعة الأولى لدورة تعليم التفصيل والخياطة 35
متدربة في مجالات التفصيل والخياطة .
وفي ختام الدورة أقيم اختبار تقييم للمتدربات وذلك من خلال اجراء امتحان
عملي في التفصيل والخياطة بمثابة مشروع تخرج للمتدربات و الإعلان عن
التراتيب العشرة لأوائل للمتدربات، حيث تم تكريمهن في نهاية الدورة
بمنحهن جوائز تشجيعية .
وكانت نتائج الامتحان النهائي للمتدربات في الدورة كالتالي :-
الترتيب الأول : فايزة حامد عبدالسلام ، النسبة : 88.25 %
الترتيب الثاني : منى محمد عبدالقادر ، النسبة : 79.7 %
الترتيب الثالث : بسمة عبدالرسول محمد ، النسبة : 79.1 %
الترتيب الرابـع : صباح بوشوال عبدالرحيم ، النسبة : 76.8 %
الترتيب الخامس: كلثوم عبدالقادر مرسال ، النسبة : 74.5 %
الترتيب السادس : مبروكة مصباح حسين ، النسبة : 74.5 %
الترتيب السابع : مليكـــة عمــر احمـد ، النسبة : 72.5 %
الترتيب الثامن: ياسمين محمد بالتمر ، النسبة : 71 %
الترتيب التاسع : تهاني محمود عمران ، النسبة : 68.3 %
الترتيب العاشر : زينب شحات ابراهيم ، النسبة : 67.1 %
يذكر ان مشغل اجدابيا لتعليم التفصيل والخياطة أعلن عن إنطلاق الدورة
الثانية لتعليم التفصيل والخياطة للسيدات والتي تستهدف 40 متدربة بعد شهر
رمضان القادم .
(وال)