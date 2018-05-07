موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم ليوم ليوم الاثنين7 مايو 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* الخليل- قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم المساكن في بلدة حلحول ومخيم

العروب، وتعتقل ثلاثة مواطنين من سكانها وتنصب عدة حواجز عسكرية على

مداخل مدينة الخليل، ومدخل بلدة سعير كما تعتقل 17 مواطناً من محافظات

الضفة الغربية.

* تونس- صناديق الاقتراع تقفل امس في مختلف مناطق الجمهورية التونسية,

ويشير المراقبون بان التصويت قد جرى بشكل سلس وديمقراطي وتنظيمي تحت

بحماية رجال الأمن والجيش التونسي, ولم تسجل أية حالة فوضى في أي مكان.

* موسكو- الرئيس الروسي" فلاديمير بوتين" يؤدي اليوم اليمين الدستورية

لفترة ولاية رابعة وذلك بعد فوزه بنسبة قياسية بلغت 7ر76 % خلال

الانتخابات الرئاسية.

* أبوجا- مسؤول بالشرطة النيجيرية يعلن بأن 45 شخصا لقوا حتفهم في

هجوم على قرية جواسكا بولاية كادونا الشمالية شمال نيجيريا.

* طوكيو - المؤشر نيكي القياسي يرتفع في بداية التعامل في بورصة

طوكيو للأوراق المالية اليوم .

* سنغافورة - سعر النفط الخام الأمريكي يرتفع فوق 70 دولارا للبرميل

اليوم لأول مرة منذ نوفمبر 2014 في حين قفز وخام برنت يقفز إلى مستوى

مرتفع جديد.

* انجامينا - جماعة بوكوحرام تنفذ هجوما يستهدف مركز تفتيش تابع للجيش

التشادي يسفر عن مقتل 6 أشخاص واصابة 3 آخرين بجروح .

- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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