الاجتماع الدوري للقطاعات ببلدية زوارة زواره 7 مايو 2018 ( وال ) - عقد رؤوساء القطاعات ببلدية زوارة اجتماع دوري بقاعة الاجتماعات بالضمان الاجتماعي بمشاركة عضوة المجلس البلدي زوارة ( زيتونة معمر ) .



وتناول الاجتماع بالنقاش الاشكاليات التي تواجه قطاع الاثار وسبل

انجاحه وابراز اهميته للبلدية والمجتمع .. ومخاطبة اللجنة التسيرية

ابوكماش حول برنامج تنمية المنطقة والافاق الممكنة .

وتم التأكيد على ضرورة تقديم كافة الامكانيات الممكنة لقطاع الاثار

لانجاحه نظرا لاهميته .

كما اكدت عضوة المجلس البلدي ان البلدية حريصة على تقديم يد العون

لقطاع الاثار ليكون مصدر دخل من خلال حركة السياحة بالمنطقة والمواقع

السياحية .

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