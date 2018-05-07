الاجتماع الدوري للقطاعات ببلدية زوارة
الإثنين ، 07- 05- 2018 - 12:27:00
زواره 7 مايو 2018 ( وال ) - عقد رؤوساء القطاعات ببلدية زوارة اجتماع دوري بقاعة الاجتماعات بالضمان الاجتماعي بمشاركة عضوة المجلس البلدي زوارة ( زيتونة معمر ) وتناول الاجتماع بالنقاش الاشكاليات التي تواجه قطاع الاثار وسبل
انجاحه وابراز اهميته للبلدية والمجتمع .. ومخاطبة اللجنة التسيرية
ابوكماش حول برنامج تنمية المنطقة والافاق الممكنة .
وتم التأكيد على ضرورة تقديم كافة الامكانيات الممكنة لقطاع الاثار
لانجاحه نظرا لاهميته .
كما اكدت عضوة المجلس البلدي ان البلدية حريصة على تقديم يد العون
لقطاع الاثار ليكون مصدر دخل من خلال حركة السياحة بالمنطقة والمواقع
السياحية .
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