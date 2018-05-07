وزارة الداخلية تستعد لتنظيم مسابقة قرآنية بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم .





طرابلس 7 مايو2018 ( وال ) - تستعد وزارة الداخلية هذه الايام لتنظيم

المسابقة الأولى للقرآن الكريم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك برعاية

صندوق الرعاية الإجتماعية واتحاد الشرطة الرياضي وهيئة السلامة الوطنية

لكافة الضباط وضباط الصف وعناصر الشرطة وكل العاملين باجهزة الوزارة .

وستشمل المسابقة القرآنية الجوانب الخمس وهي :-

-حفظ القرآن الكريم كاملاً للأعمار ما دون الخامسة والعشرين .

- حفظ النصف - للأعمار مادون العشرين سنة .

- جزء عم لأبناء منسبي الوزارة ما دون ثمانية سنوات.

- مفتوحة العمر للاخوات العاملات بالوزارة.

فعلي من يرغب في المشاركة في هذه المسابقة المبادرة بالتسجيل وتسليم

الأوراق التالية :-

-رسالة من العمل .

-صورة شخصية .

ويسلم طلب المشاركة لمكتب إتحاد الشرطة الرياضي بمنطقة صلاح الدين في مدة

أقصاها اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك

وستمنح جوائز قيمة للفائزين .

...( وال ) ...