الشركة العامة للكهرباء : 50 ميغاوات عجز في انتاج الطاقة الكهربائية اليوم الاثنين ولاطرح للاحمال .





طرابلس 7 مايو 2018 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه

سيكون هناك عجز في انتاج الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة اليوم

الاثنين لايتجاوز 50 ميغاوات وبالتالي لن يكون هناك طرح للاحمال .

وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن

التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ 4350 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع

قد يصل إلى 4400 ميغاوات .

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