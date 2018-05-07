الشركة العامة للكهرباء : 50 ميغاوات عجز في انتاج الطاقة
الكهربائية اليوم الاثنين ولاطرح للاحمال .
الإثنين ، 07- 05- 2018 - 12:11:00
طرابلس 7 مايو 2018 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه
سيكون هناك عجز في انتاج الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة اليوم
الاثنين لايتجاوز 50 ميغاوات وبالتالي لن يكون هناك طرح للاحمال .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ 4350 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع
قد يصل إلى 4400 ميغاوات .
..( وال ) ...