الشركة العامة للكهرباء : 50 ميغاوات عجز في انتاج الطاقة الكهربائية اليوم الاثنين ولاطرح للاحمال .الإثنين ، 07-05-2018 - 12:11:00



طرابلس 7 مايو 2018 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه
سيكون هناك عجز في انتاج الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة اليوم
الاثنين لايتجاوز 50 ميغاوات وبالتالي لن يكون هناك طرح للاحمال .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ 4350 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع
قد يصل إلى 4400 ميغاوات .
..( وال ) ...

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