موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الاثنين 7 مايو 2018 حتى الساعة
( 12 ظهرا ).
الإثنين ، 07- 05- 2018 - 12:00:00
* طرابلس- وكالة الانباء الليبية تستعد هذه الايام لاطلاق موقعها
الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية بحلته الجديدة بعد الانتهاء من
تحديثه وذلك تماشيا مع التطورات التقنية والفنية الحديثة .
* طرابلس - شركة " شلمبرجير " العالمية في مجال الخدمات النفطية
تقدم عرضاً فنياً بطرابلس لاخر التقنيات في مجال محاكاة المكامن
والمخططات التطويرية للحقول وخبرات الشركة في هذا المجال.
* بنى وليد - جهود المصالحة التي احتضنتها منطقة اشميخ ببني
وليد تكللت بتحقيق الصلح والوفاق بين ابناء قبيلة السكبة وذلك بلقاء
الطرفين بعد شقاق دام 35 عاما .
* زوارة- انطلاق المرحلة الاولى لمشروع تطوير وترميم منطقة ساحل
البحر " كورنيش .* سوق الجمعة - إدارة الخدمات الصحية طرابلس تنظم بالتعاون مع المجلس
البلدي سوق الجمعة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين. * سبها - المجلس البلدى سبها يعلن العثورعلى جثة مدير مصرف الجمهورية
فرع غدوة الذي اختتطف منذ أكثر من سته اشهر ..
* طرابلس - دورية لحرس السواحل القطاع الاوسط الخمس يتمكن من انقاذ 98
مهاجر غير شرعي بينهم 9 نساء و 3 اطفال كانوا على متن قارب مطاطي .
* طرابلس - وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين "يوسف جلاله"يبحث
مع رئيس "حراك الرايات البيضاء للسلام" "أحميد أبومنيار" ملف المهجرين
بالجزائر وأوضاعهم المعيشية.
* طرابلس -- مكتب الشباب والرياضة ببلدية حي الاندلس يستعد لتنظيم
مسابقة رياضية خلال شهر رمضان بمشاركة شباب مختلف الاحياء الشعبية في
نطاق حي الاندلس .
- (( وكالة
الانباء الليبية )) -
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