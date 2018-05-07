موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الاثنين 7 مايو 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* طرابلس- وكالة الانباء الليبية تستعد هذه الايام لاطلاق موقعها

الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية بحلته الجديدة بعد الانتهاء من

تحديثه وذلك تماشيا مع التطورات التقنية والفنية الحديثة .

* طرابلس - شركة " شلمبرجير " العالمية في مجال الخدمات النفطية

تقدم عرضاً فنياً بطرابلس لاخر التقنيات في مجال محاكاة المكامن

والمخططات التطويرية للحقول وخبرات الشركة في هذا المجال.

* بنى وليد - جهود المصالحة التي احتضنتها منطقة اشميخ ببني

وليد تكللت بتحقيق الصلح والوفاق بين ابناء قبيلة السكبة وذلك بلقاء

الطرفين بعد شقاق دام 35 عاما .

* زوارة- انطلاق المرحلة الاولى لمشروع تطوير وترميم منطقة ساحل

البحر " كورنيش .* سوق الجمعة - إدارة الخدمات الصحية طرابلس تنظم بالتعاون مع المجلس

البلدي سوق الجمعة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين. * سبها - المجلس البلدى سبها يعلن العثورعلى جثة مدير مصرف الجمهورية

فرع غدوة الذي اختتطف منذ أكثر من سته اشهر ..

* طرابلس - دورية لحرس السواحل القطاع الاوسط الخمس يتمكن من انقاذ 98

مهاجر غير شرعي بينهم 9 نساء و 3 اطفال كانوا على متن قارب مطاطي .

* طرابلس - وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين "يوسف جلاله"يبحث

مع رئيس "حراك الرايات البيضاء للسلام" "أحميد أبومنيار‏" ملف المهجرين

بالجزائر وأوضاعهم المعيشية.

* طرابلس -- مكتب الشباب والرياضة ببلدية حي الاندلس يستعد لتنظيم

مسابقة رياضية خلال شهر رمضان بمشاركة شباب مختلف الاحياء الشعبية في

نطاق حي الاندلس .

- (( وكالة

الانباء الليبية )) -

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