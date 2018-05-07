الحرس البلدي ابوسليم يضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.الإثنين ، 07-05-2018 - 11:45:00

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ابوسليم 7 مايو 2018 ( وال ) - قام جهاز الحرس البلدي ابوسليم
بضبط كمية من المواد الغذائية ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل منتهية
الصلاحية خلال الجولات اليومية التي يقوم بها عناصر الحرس البلدي على
المحال والاسواق.
وتم تدمير هذه المضبوطات بحضور اعضاء من الحرس البلدي ومفتشين من
مكتب الاصحاح البيئي ببلدية ابوسليم بالتعاون مع مكتب الخدمات فرع
ابوسليم .
وأكدت بلدية ابوسليم عبر موقعها حرص عناصر الحرس البلدي على ضبظ كل
المخالفين ، وحماية المواطن من اصحاب النفوس الضعيفة والمتاجرين بقوت
المواطن البسيط .
...( وال ) ...

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