تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوع بفعل قوة الدولار.





بنجالورو 7 مايو 2018 (وال) - انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تداول

الدولار قرب أعلى مستوى فى أربعة أشهر، بما يحد من الإقبال على المعدن

الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 91ر1311 دولار

للأوقية . وفي وقت سابق من الجلسة لامس الذهب 85ر1318 دولار وهو أعلى

مستوى منذ 30 أبريل .

ونزل الذهب في العقود الآجلة بالولايات المتحدة تسليم يونيو 2ر0

بالمئة الى 60ر1312 دولار للأوقية.

كانت أسعار المعدن الأصفر لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في

أسبوع، مستفيدة من تراجع طفيف للدولار مع تقييم المستثمرين لتأثير بيانات

التوظيف الأمريكية المتباينة التي صدرت يوم الجمعة.

وتماسك الدولار ليجري تداوله قرب ذورته في 2018 في أواخر التعاملات

الآسيوية، إذ لم يكن للبيانات تأثير يذكر في تقويض وجهة النظر التي تفترض

قوة الاقتصاد الأمريكي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات

الفورية 3ر0 بالمئة إلى 43ر16 دولار للأوقية . وارتفع البلاتين 4ر0

بالمئة إلى 74ر909 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 25 أبريل

عند 70ر918 دولار.

وزاد البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 976 دولارا للأوقية، بعد أن سجل

في وقت سابق 978 دولارا وهو الأعلى منذ 27 أبريل .



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