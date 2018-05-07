المؤسسة الوطنية للنفط تشارك في الدورة ال50 لمعرض تقنيات النفط
والغاز.
الإثنين ، 07- 05- 2018 - 11:36:00
طرابلس 7 مايو 2018 ( وال ) - شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في
فعاليات الدورة ال50 لمعرض تقنيات النفط والغاز او تي سي التي تقام هذا
العام بمدينة هيوستون بالولايات المتحدة الامريكية .
وأفاد المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي للنفط ان المعرض أبرز
التقنيات الحديثة والمعدات في كل مجالات النفط والغاز والعمليات النفطية
، والانتاج ، والطاقة ، والصيانة ، والحفر، والصحة والسلامة والبيئة.
وأجرى وفد المؤسسة على هامش فعاليات المعرض اجتماعات مع شركات عالمية
في مجالات النفط والغاز .. داعيا إياها لزيارة الوطنية للنفط ، وشركاتها
لتعزيز التعاون ، والاستفادة من التقنيات ، وتوضيح اهمية قطاع النفط في
ليبيا ، ومجالات العمل ، وآفاق التعاون .
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