المؤسسة الوطنية للنفط تشارك في الدورة ال50 لمعرض تقنيات النفط والغاز.





طرابلس 7 مايو 2018 ( وال ) - شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في

فعاليات الدورة ال50 لمعرض تقنيات النفط والغاز او تي سي التي تقام هذا

العام بمدينة هيوستون بالولايات المتحدة الامريكية .

وأفاد المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي للنفط ان المعرض أبرز

التقنيات الحديثة والمعدات في كل مجالات النفط والغاز والعمليات النفطية

، والانتاج ، والطاقة ، والصيانة ، والحفر، والصحة والسلامة والبيئة.

وأجرى وفد المؤسسة على هامش فعاليات المعرض اجتماعات مع شركات عالمية

في مجالات النفط والغاز .. داعيا إياها لزيارة الوطنية للنفط ، وشركاتها

لتعزيز التعاون ، والاستفادة من التقنيات ، وتوضيح اهمية قطاع النفط في

ليبيا ، ومجالات العمل ، وآفاق التعاون .

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