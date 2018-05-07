مسابقة رمضانية في كرة القدم ببلدية حي الاندلس .





طرابلس 7 مايو2018 ( وال ) - يستعد مكتب الشباب والرياضة ببلدية حي

الاندلس هذه الايام لتنظيم مسابقة رمضانية في كرة القدم الخماسية

للناشئين بمشاركة شباب مختلف الاحياء الشعبية في نطاق حي الاندلس .

وستجرى مباريات الدوري الرمضاني الشبابي باستضافة نادي الشباب

الوحدوي بداية من اول ايام شهر رمضان الكريم ، بمعدل مباراتين يوميا .

ويدعو مكتب الشباب والرياضة حي الاندلس شباب الاحياء بالاسراع

والمشاركة في الدوري الرمضاني التنشيطي .

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