مسابقة رمضانية في كرة القدم ببلدية حي الاندلس .
الإثنين ، 07- 05- 2018 - 11:32:00
طرابلس 7 مايو2018 ( وال ) - يستعد مكتب الشباب والرياضة ببلدية حي
الاندلس هذه الايام لتنظيم مسابقة رمضانية في كرة القدم الخماسية
للناشئين بمشاركة شباب مختلف الاحياء الشعبية في نطاق حي الاندلس .
وستجرى مباريات الدوري الرمضاني الشبابي باستضافة نادي الشباب
الوحدوي بداية من اول ايام شهر رمضان الكريم ، بمعدل مباراتين يوميا .
ويدعو مكتب الشباب والرياضة حي الاندلس شباب الاحياء بالاسراع
والمشاركة في الدوري الرمضاني التنشيطي .
...( وال ) ...