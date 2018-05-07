وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يبحث ملف المهجرين بالجزائر.





طرابلس 7 مايو -2018 ( وال ) - بحث وزير الدولة لشؤون النازحين

والمهجرين "يوسف جلاله" يوم أمس مع رئيس "حراك الرايات البيضاء للسلام"

"أحميد أبومنيار‏" ملف المهجرين بالجزائر وأوضاعهم المعيشية.

وتطرق اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى إمكانية توفير منظومة

جوازات بالسفارة الليبية في الجزائر، بالإضافة إلى صرف المرتبات

المتوقفة، وتوفير العلاج على نفقة الدولة، وإفادة الطلبة المتفوقين

بالجزائر.

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