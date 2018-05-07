نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 07 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت.

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، الريح شرقى الى شلوق سرعته

مابين (05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.00) متر ، البحر

خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 19) درجة مئوية ، الرؤيـة

جيدة وتكون متوسطة فى المساء على بعض المناطق .



الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجبل الاخضر ، الريح شرش بوجه عام

سرعته مابين (05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.50) متر ،

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر مابين (16 -

18) درجة مئوية الرؤيـة جيدة الى متوسطة مساء اليوم على الخليج وبنغازى .

...( وال )...