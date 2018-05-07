نشرة الصيد البحري المتوقعة على
ساحل ليبيا .
الإثنين ، 07- 05- 2018 - 11:21:00
طرابلس 07 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت.
السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، الريح شرقى الى شلوق سرعته
مابين (05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.00) متر ، البحر
خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 19) درجة مئوية ، الرؤيـة
جيدة وتكون متوسطة فى المساء على بعض المناطق .
الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجبل الاخضر ، الريح شرش بوجه عام
سرعته مابين (05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.50) متر ،
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر مابين (16 -
18) درجة مئوية الرؤيـة جيدة الى متوسطة مساء اليوم على الخليج وبنغازى .
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