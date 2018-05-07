نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .الإثنين ، 07-05-2018 - 11:21:00



طرابلس 07 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت.
السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، الريح شرقى الى شلوق سرعته
مابين (05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.00) متر ، البحر
خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 19) درجة مئوية ، الرؤيـة
جيدة وتكون متوسطة فى المساء على بعض المناطق .

الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجبل الاخضر ، الريح شرش بوجه عام
سرعته مابين (05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.50) متر ،
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر مابين (16 -
18) درجة مئوية الرؤيـة جيدة الى متوسطة مساء اليوم على الخليج وبنغازى .
...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا