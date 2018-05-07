النشرة الجوية ليوم الاثنين .





طرابلس 7 مايو 2018 ( وال ) - النشرة الجوية المتوقعة على ليبيا

اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية .



رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجـــــــات الحــرارة

القصوى تتـــــراوح مـــــــابين (23-28) مْ على المناطق الساحلية

وتتراوح مابين (31-37) مْ على الدواخل وتسجل إنخفاض يوم الأربعاء على

أغلب المناطق



بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة بينما تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق

الخليج مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجـات الحـرارة القصوى

تتراوح مابين (28-34) مْ ولاتتجاوز (26) مْ على الجبل الأخضر ومناطق أقصى

الساحل الشرقي تتحول الرياح يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى

نشطة السرعة على مناطق أقصى الساحل الشرقي وعلى جالو والجغبوب مع إرتفاع

في درجات الحرارة





الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة

إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على مناطق أقصى الجنوب الغربي مما تسبب

في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35 - 40)

مْ وتسجل ارتفاع تدريجي يوم الغد على اغلب المناطق



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة

تنشط يوم الأربعاء على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال

وهبوط الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 35 - 39 ) مْ

وتسجل إرتفاع تدريجي يوم الغد تتراوح مابين ( 41- 45 ) يوم الأربعاء على

أغلب المناطق.

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