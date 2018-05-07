مقتل 6 أشخاص في هجوم لجماعة بوكوحرام في تشاد .





انجامينا 7 مايو 2018 ( وال ) - قتل 6 أشخاص واصيب 3 آخرون بجروح في

هجوم نفذته جماعة بوكوحرام على مركز تفتيش تابع للجيش التشادي .

وذكرت مصادر أمنية تشادية ان الهجوم "استهدف مركزا متقدما للجيش

التشادي، ببلدة غابالامي، بالقرب من كيناساروم، في جزيرة ببحيرة تشاد، ما

تسبب في مقتل جمركيين اثنين، و2 من وكلاء المياه والغابات، إضافة إلى

عسكري ومدني".

وأكد مصدر امني أن منفذي الهجوم "تم التصدي لهم، لكنهم تمكنوا من

الفرار، دون تسجيل خسائر في صفوفهم".

وقد نفذت جماعة بوكوحرام منذ مطلع العام 2018 العديد من الهجمات ضد

الجيش التشادي، كان آخرها هجوم وقع في 18 ابريل الماضي، وخلف مقتل 3 جنود

التشاديين.